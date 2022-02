Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 49 minuti fa

Il nuovo episodio della serie Honest Trailers del canale YouTube Screen Junkies prende in giro la stagione 2 di The Witcher e l'enorme quantità di spin-off che Netflix ha in progetto.

Rilasciata lo scorso 17 dicembre, la seconda stagione di The Witcher segue Geralt e Ciri mentre si dirigono verso la casa d'infanzia a Kaer Morhen nel tentativo di tenerla al sicuro e addestrarla per i combattimenti futuri.

Basata sugli omonimi libri di Andrzej Sapkowski, lo spettacolo ha dimostrato di essere un grande successo per Netflix sin dal suo debutto alla fine del 2019, guadagnando una serie di rinnovi e generando alcuni spin-off - tra cui il prequel The Witcher: Blood Origin, che si prepara ad uscire entro la fine dell'anno.

Più di un mese dopo la sua anteprima su Netflix, Screen Junkies è tornato con un nuovo episodio di Honest Trailers che ha messo al centro dell'attenzione la stagione 2 di The Witcher. Il video sottolinea in modo esilarante i vari grugniti e sospiri di Cavill nei panni di Geralt, nonché la creazione di spin-off infiniti per la piattaforma di streaming.

Del resto, dato che la serie di Sapkowski è composta da sei romanzi e 15 racconti, non c'è carenza di materiale per i creativi dietro il franchise di Netflix!

Fonte: Screen Rant