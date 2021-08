Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Le nuove anticipazioni recentemente uscite sulla seconda stagione della serie TV fantasy The Witcher, rivelano importanti cambiamenti alle protagoniste della prima stagione.

In particolare, l'attrice britannica Anya Chalotra, in una recente intervista, ha voluto svelare che personaggio sarà Yennefer nella prossimo ciclo di episodi:

"Alla fine della prima stagione Yennefer si sacrifica per sconfiggere l’esercito nilfgaardiano. Dopo la vittoria nella battaglia di Sodden, Yennefer viene catturata. Non si sa dove sia e deve sopravvivere come prigioniera di guerra. Torna ad Aretuza, dove tutti pensano sia morta. Ed è qui che andremo molto più in profondità nella mente e nella psicologia di Yennefer. Formerà delle alleanze davvero peculiari e queste cambieranno radicalmente il suo modo di pensare. Tutte le sue esperienze nella seconda stagione la cambieranno profondamente; non posso dire di più altrimenti rischio di fare spoiler".

Inoltre Chalotra conferma che Yennefer incontrerà Ciri. Anche la maga sta tornando ad Aretuza e Ciri avrà modo di farsi conoscere di più dagli spettatori.

Intanto la showrunner della serie TV Lauren Schmidt Hissrich ha da poco firmato un super accordo con il colosso dello streaming Netflix.

La seconda stagione di The Witcher debutterà il 17 dicembre su Netflix. Per ulteriori informazioni sullo show, comprese tutte le ultime notizie, vi invitiamo a leggere nella sezione apposita.

Fonte: Dan of Geek