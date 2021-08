Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La creatrice Lauren Schmidt Hissrich della serie TV fantasy The Witcher, ha firmato un contratto con Netflix che la lega al colosso dello streaming per diversi anni. L'accordo prevede che la sceneggiatrice e produttrice americana lavori a nuovi progetti creativi, principalmente serie TV, per la piattaforma.

Un grande colpo per la società californiana che mette a segno una collaborazione con una sceneggiatrice di spessore. Schmidt Hissrich ha commentato con entusiasmo l’accordo:

"Sono così felice di aver trovato la mia casa in Netflix e non vedo l'ora di continuare quella che è stata una partnership creativa incredibilmente appagante. Non vedo l'ora di approfondire altri bei progetti per il grande pubblico di Netflix negli anni a venire".

Una professionista con grande esperienza, che per la piattaforma ha già lavorato in passato come co-produttrice esecutiva in serie TV di successo come Daredevil. Inoltre ha lavorato anche su Parenthood per la NBC e su Private Practice della Touchstone/ABC. Una carriera molto ricca che è destinata a crescere ancora.

I can’t pretend to be cool about this. It’s a career dream come true. https://t.co/34q6mmsXW8 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) August 19, 2021

Bela Bajaria, capo di Global TV, ha così commentato:

"Il lavoro di Lauren su The Witcher l'ha saldamente affermata sia come creatrice che come showrunner di spicco, e siamo entusiasti di continuare a lavorare con lei su progetti futuri. Lauren è un talento creativo e con grandi competenze".

Lauren Schmidt Hissrich continuerà a lavorare su The Witcher di cui è in arrivo la seconda stagione. In aggiunta sarà anche produttore esecutivo dei due nuovi prequel quali la serie TV The Witcher: Blood Origin e il film di animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Fonte: Comic Book