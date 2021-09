The Witcher 2: Pubblicata una nuova Immagine di Geralt di Rivia

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 minuti fa

La seconda stagione di The Witcher arriverà su Netflix a dicembre e, mentre ci prepariamo per la nuova stagione, i fan bramano qualsiasi nuova informazione o dettaglio. Per loro fortuna è stata da poco pubblicata una foto di Geralt, mentre si prepara per la battaglia.

Henry Cavill ha recentemente affermato che il nuovo lotto di episodi lo vedrà abbracciare il suo "lato paterno": in questa stagione, infatti, allenerà Ciri (Freya Allan) a padroneggiare il suo potere e, anche se non sembrerebbe, è un grande vecchio tenerone, in fondo:

"Anche se non è stato necessariamente qualcuno che bramava avere i bambini, è abbastanza naturale per lui essere un protettore", ha spiegato l'attore.

Di seguito, la sinossi ufficiale della nuovo capitolo di The Witcher: "Convinto che la vita di Yennefer sia stata persa nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la Principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia di Kaer Morhen. Mentre i Re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che possiede".

La seconda stagione di The Witcher sarà rilasciata su Netflix il 17 dicembre.

Fonte: Comic Book