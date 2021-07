The WItcher 2: in arrivo nuovi Contenuti Inediti sulla Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 09 giugno 2021

Uno dei più grandi successi del colosso dello streaming Netflix, è senza dubbio la serie TV The Witcher.

Lo show è attualmente in post-produzione, le riprese sono terminate solo poche settimane fa e l'11 giugno è atteso un annuncio importante durante la Netflix Geeked Week. Anche se non si conosce ancora nulla sulla seconda stagione della serie TV, questo weekend, potrebbe esser rilasciato un primo teaser o potrebbe esser svelata la data di uscita.

L'amministratore delegato di Netflix, Ted Sarandos, ha recentemente rivelato che alcune delle uscite come Cobra Kai, You e proprio The Witcher, sono attese nel "quarto trimestre", ciò significa che usciranno tra ottobre e dicembre 2021.

Questa settimana è stata condivisa una anticipazione su ciò che succederà per quanto riguarda la serie TV con protagonista Henry Cavill. Un poster arcade è stato condiviso con il logo di The Witcher al centro e una promessa di novità in arrivo.

Welcoming you back to the world of The Witcher with @NetflixGeeked ðŸÂºâš”ï¸Â



See you Friday. #GeekedWeek pic.twitter.com/sNfdoIOmLE — The Witcher (@witchernetflix) June 8, 2021

La seconda stagione vedrà ancora come protagonisti i volti della prima parte, con nuovi attori che si sono aggiunti quali: Yasen Atour come Coen, Agnes Born sarà Vereena, Paul Bullion come Lambert e Basil Eidenbenz sarà Eskel.

Per tutti gli ultimi aggiornamenti sulla seconda stagione di The Witcher, vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Fonte: Comic Book