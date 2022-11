Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 18 novembre 2022

Mentre il secondo arco narrativo è nel pieno del suo svolgimento, con gli episodi attualmente trasmessi su Sky e NOW, giunge la gradita notizia che la serie The White Lotus ha ricevuto il via libera ufficiale per una terza stagione.

“Riflettendo sull'umile origine di The White Lotus come produzione contenuta in piena pandemia, è impossibile non rimanere sbalorditi dal modo in cui Mike ha gestito uno degli show più frizzanti e acclamati dalla critica”, ha commentato Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo della programmazione e a capo delle serie TV e dei film drammatici per la HBO. “Nonostante questo, ha continuato a raggiungere nuove vette con la seconda stagione, che è l'ultima testimonianza della sua visione cruda e impareggiabile. Il suo coraggio di esplorare i lati più nascosti della psiche umana, insieme al suo tipico umorismo irriverente e al vivace stile di regia, ci fa desiderare di trascorrere più giorni di vacanza nel resort che adoriamo. Non potremmo essere quindi più entusiasti di avere la possibilità di collaborare a una terza annata insieme”.

A questo punto non resta che attendere di conoscere i nomi degli interpreti che faranno parte del cast dei nuovi episodi, nonché la prossima location nel quale si svolgeranno le vicende - e sembra proprio che lo stesso creatore, Mike White, abbia già qualche idea in merito.

Fonte: Comic Book