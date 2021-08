Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La piattaforma dello streaming Amazon Prime Video ha recentemente rilasciato la prima foto del cast e le prime immagini in anteprima del prossimo adattamento televisivo di The Wheel of Time. La serie TV si basa sui libri dello scrittore statunitense scomparso nel 2007 Robert Jordan.

Dopo aver svelato il primo teaser trailer con la data di uscita e il poster ufficiale dello show, l'attesa per i fan inizia a diventare più calda.

Le nuove immagini ci danno un primo sguardo al cast principale della serie TV. Per esempio, un momento tranquillo tra Egwene al’Vere (Madeleine Madden) e Rand al’Thor (Josha Stradowski), ma anche una ripresa del personaggio Logain (Álvaro Morte) tenuto prigioniero dall’ordine mistico conosciuto come le Aes Sedai e, infine, un’anteprima più intensa di una scena in cui il guardiano Lan Mandragoran (Daniel Henney) deve proteggere Moiraine Damodred (Rosamund Pike) dalla città infestata di Shadar Logoth.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Iniziata nel 1990, la serie di libri high fantasy ha introdotto un ricco mondo con personaggi complessi, magia, pericolo dietro ogni angolo e una battaglia ciclica tra luce e oscurità. L’autore Robert Jordan ha ideato questa storia epica, anche se non è riuscito a finirla personalmente. Brandon Sanderson ha preso in mano il lavoro e ha completato il tutto con tre romanzi. Il tomo finale è arrivato nel 2013. La saga è composta da 14 libri, più un prequel.

Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine, componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D.) è lo showrunner, mentre Uta Briesewitz (Westworld) dirige i primi due episodi. Anche se lo show deve ancora fare il suo debutto, è stata già confermata una seconda stagione.

La premiere di The Wheel of Time sarà rilasciata sulla piattaforma a novembre 2021.

Fonte: Entertainment Weekly