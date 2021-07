Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 33 minuti fa

Durante il panel del Comic-Con, Amazon Prime Video ha annunciato il mese di uscita dell'adattamento televisivo The Wheel of Time, pubblicandone il primo poster. Sebbene non sia stata annunciata una data ben precisa, è stato confermato che la premiere sarà rilasciata sulla piattaforma a novembre 2021.

La produzione dello show è stata caratterizzata da lunghe interruzioni dovute alla pandemia: le riprese erano iniziate a settembre 2019, ma sono state interrotte a marzo dello scorso anno. I lavori si sono finalmente conclusi quest'anno, ma ci sono stati pochi tempi morti poiché la produzione della seconda stagione è già iniziata.

Secondo la descrizione ufficiale di Amazon, The Wheel of Time è ambientato in un mondo che si sta ancora riprendendo da The Breaking of the World, un evento catastrofico che ha contaminato la magia. Una maga di nome Moiraine (Rosamund Pike) incontra un gruppo di adolescenti in un remoto angolo del mondo e scopre che uno di loro potrebbe essere la reincarnazione del Drago, il quale è destinato a salvare il mondo - o a distruggerlo.

Rafe Judkins, showrunner della serie, aveva confermato che gli arresti della produzione sono stati vantaggiosi per i produttori in quanto hanno dato loro il tempo di perfezionare la prima stagione e persino lavorare alla seconda:

"Se il mio lavoro è proteggerne il cuore, a volte serve fare qualche cambiamento. Perché se li riproduci esattamente come sono, il pubblico potrebbe non capirne la vera essenza, perché molte cose sono espresse solo nella testa di qualcuno, o sono espresse da un personaggio con un point of view che non possiamo far trasparire sullo schermo".

Il cast di The Wheel of Time include Rosamund Pike come Moiraine, Josha Stradowski nei panni di Ran al'Thor, Marcus Rutherford nel ruolo di Perrin Aybara, Zoe Robins come Nynaeve al'Meara, Barney Harris sarà Mat Cauthon, Madeline Madden interpreterà Egwene al'Vere, Daniel Henney come Lan Mandragoran e Michael McElhatton nel ruolo di Tam al'Thor.

Fonte: Comic Book