Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 01 luglio 2021

Tramite un breve video, Amazon Prime Video ha confermato che rilascerà la sua prossima serie fantasy, basata sulle opere di Robert Jordan, entro la fine dell'anno.

Il teaser di The Wheel of Time ha inoltre rivelato il logo ufficiale dello show, che mostra un serpente metallico e un nuovo titolo stilizzato.

Questa segna la prima conferma che The Wheel of Time - già rinnovata per una seconda stagione - uscirà nel 2021. La produzione del primo lotto di episodi si è conclusa all'inizio di questa primavera dopo un lungo ritardo a causa della pandemia. Lo spettacolo non ha ancora rilasciato un trailer ufficiale, ma solo due brevi anticipazioni che hanno mostrato scorci dei personaggi interpretati da Rosamund Pike e Daniel Henney.

Even legends can have a beginning. #TheWheelOfTime Coming to Prime Video 2021 pic.twitter.com/72Wg0lSiSt — The Wheel Of Time (@TheWheelOfTime) June 30, 2021

The Wheel of Time è ambientato in un mondo che si sta ancora riprendendo da The Breaking of the World, un evento catastrofico che ha contaminato la magia. Una maga di nome Moiraine (Rosamund Pike) incontra un gruppo di adolescenti in un remoto angolo del mondo e scopre che uno di loro potrebbe essere la reincarnazione del Drago, il quale è destinato a salvare il mondo - o a distruggerlo.

L'universo di The Wheel of Time è straordinariamente vario e complicato, un valido avversario di altre serie come Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco o Il Signore degli Anelli. Diversi studi hanno tentato un adattamento live action di The Wheel of Time (incluso un controverso episodio pilota andato in onda su FX nel cuore della notte), ma Amazon è il primo a raggiungere un impegno per una serie completa.

Il cast di The Wheel of Time include Rosamund Pike come Moiraine, Josha Stradowski nei panni di Ran al'Thor, Marcus Rutherford nel ruolo di Perrin Aybara, Zoe Robins come Nynaeve al'Meara, Barney Harris sarà Mat Cauthon, Madeline Madden interpreterà Egwene al'Vere, Daniel Henney come Lan Mandragoran e Michael McElhatton nel ruolo di Tam al'Thor.

Fonte: Comic Book