Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Con il finale di The Walking Dead ormai alle porte, il solitario Daryl Dixon non è ancora pronto ad accomiatarsi dal pubblico televisivo e un nuovo capitolo delle sue avventure verrà presto narrato.

La rete televisiva AMC sta infatti provvedendo ad espandere l’universo ispirato ai fumetti di Robert Kirkman, mettendo in cantiere diversi spin-off con protagonisti numerosi personaggi apparsi nella serie madre, come Isle of the Dead, incentrato sulla coppia formata da Negan e Maggie, e quello invece dedicato a Rick e Michonne.

Insieme a questi ultimi era stato annunciato uno show che avrebbe proseguito le vicende degli eterni amici Daryl e Carol, ma l’improvviso dietrofront di Melissa McBride, ha costretto la produzione a tornare sui propri passi, e decidere di sviluppare un progetto interamente focalizzato sull’abile cacciatore.

A distanza di tempo, durante lo speciale Talking Dead: The Walking Dead Universe Preview 2022, il produttore esecutivo Scott Gimple ha fornito i primi dettagli in merito all’atteso spin-off.

Stando a quanto comunicato, la serie sarà ambientato in Europa, più precisamente in Francia, e sembra avrà alcuni appigli con The Walking Dead: World Beyond, in particolar modo con ciò che era stato anticipato dalla scena presente dopo i titoli di coda dell’episodio conclusivo.

“Lo spinoff di Daryl si svolge in Francia” - ha così dichiarato Gimple - “E la sequenza post-credit di The World Beyond è una sorta di preview di quello che Daryl dovrà affrontare”.

In seguito ha aggiunto:

”Daryl è un pesce fuor d'acqua, quando si trova in mezzo a persone che non conosce, non si trova a suo agio. In una Francia che sta attraversando l'apocalisse, si troverà a vivere una situazione completamente diversa. Dovrà nuovamente reinventarsi, riscoprirsi e cambiare, mentre sarà lontano da tutte le persone a lui care, con le quali ha maggior confidenza”.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che l’ultima tranche di puntate dell’undicesima stagione di The Walking Dead verrà trasmessa a partire dal 2 ottobre.

