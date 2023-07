Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo aver condiviso diverse anteprime di The Walking Dead: Daryl Dixon, AMC ne ha finalmente svelato la data di uscita: l'atteso spin-off di The Walking Dead debutterà sulla rete il 10 settembre.

Insieme all'annuncio la rete ne ha condiviso alcune nuove immagini, che introducono alcuni dei sopravvissuti che il protagonista incrocerà nel suo percorso, quando arriverà a Marsiglia. Fra questi troveremo Isabelle (Clémence Poésy), Quinn (Adam Nagaitis), Genet (Anne Charrier), Fallou (Eriq Ebouaney), Sylvie (Laika Blanc Francard), Codron (Romain Levi) e Laurent (Louis Puech Scigliuzzi).

Secondo la sinossi ufficiale, "Daryl si ritrova in Francia e lotta per capire come ci è arrivato e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia a pezzi, ma resiliente, mentre spera di trovare una strada per tornare a casa. Mentre compie il suo percorso, tuttavia, i legami che forma lungo la strada complicano il suo piano finale".

The Walking Dead: Daryl Dixon debutterà domenica 10 settembre su AMC e AMC+.

Fonte: Comic Book