Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Abbiamo visto The Walking Dead nei fitti boschi, l'abbiamo vista nella frenetica New York City, ma non l'abbiamo ancora vista in Francia. È in quest'ultimo luogo che ci ritroviamo con il solitario Daryl Dixon (Norman Reedus) nel nuovo spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon, un americano alla deriva in una terra straniera.

Mentre AMC ha già presentato un breve teaser che mostra Daryl in Europa, nelle scorse ore la rete ne ha condivisa una nuova anteprima, insieme a un poster.

Nel video vediamo Daryl farsi strada nella campagna francese, attraverso villaggi rimasti prigionieri tra la vita e la morte. "Mi chiamo Daryl Dixon. Vengo da un posto chiamato Commonwealth. È in America", annuncia il protagonista mentre vaga per le strade della Marsiglia post-apocalittica. "Sono uscito alla ricerca di qualcosa, e tutto quello che ho trovato sono solo guai. Se non dovessi tornare indietro, voglio che sappiano che ci ho provato. Diavolo, ci sto ancora provando".

The Walking Dead: Daryl Dixon - composta da 6 episodi - debutterà questo autunno su AMC.

Fonte: Comic Book