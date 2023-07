Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Norman Reedus ha recentemente accennato alla presenza di un'atmosfera religiosa nel nuovo spin-off di The Walking Dead incentrato su Daryl Dixon. Ciò che non immaginavamo è una scena che vede suore armate di attizzatoi che marchiano Daryl, legato a un letto all'interno di un castello francese. Dopo una serie di brevi clip che mostrano il protagonista approdare sulla costa di una Marsiglia post-apocalittica ed esplorare quello che potrebbe essere il laboratorio di Primrose visto in The Walking Dead: World Beyond, è stato condiviso un altro teaser.

"Il tono è molto diverso, l'aspetto è molto diverso. L'illuminazione è diversa", ha affermato in precedenza Reedus. "Siamo nei castelli e la trama ha un'atmosfera religiosa. Parte della storia sono io con un gruppo di persone che parlano francese. Sto cercando di capire, sarà una rissa?".

Secondo la sinossi ufficiale, "Daryl si ritrova in Francia e lotta per capire come ci è arrivato e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia a pezzi, ma resiliente, mentre spera di trovare una strada per tornare a casa. Mentre compie il suo percorso, tuttavia, i legami che forma lungo la strada complicano il suo piano finale".

The Walking Dead: Daryl Dixon sarà presentata in anteprima questo autunno su AMC e AMC+.

Fonte: Comic Book