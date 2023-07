Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Abbiamo visto The Walking Dead nei fitti boschi, l'abbiamo vista nella frenetica New York City, ma non l'abbiamo ancora vista in Francia. È in quest'ultimo luogo che ci ritroviamo con il solitario Daryl Dixon (Norman Reedus) nel nuovo spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon, in cui sarà un americano alla deriva in una terra straniera.

Greg Nicotero - regista del progetto - ha specificato che la trama della serie TV sarà la più indipendente di tutto il franchise, anticipando inoltre come si avvicinerà all'universo della serie madre in modi inediti:

"Questa sarà probabilmente la serie più autonoma che avrete mai visto. L'obiettivo non è solo vedere Daryl in nuovi ed esotici luoghi, ma esplorare un mondo completamente differente. Questo non è più lo stesso mondo. Il nostro spettacolo introduce nuovi personaggi, nuovi temi ed è un'emozionante espansione del genere che sarà apprezzata da tutti coloro che amano questo tipo di narrazione e vogliono saperne di più".

Daryl non sarà però l'unico personaggio di The Walking Dead a ritrovarsi in Francia. Recentemente è stato confermato che anche Carol apparirà in The Walking Dead: Daryl Dixon, suggerendo che entrambi stiano cercando di trovare la strada del ritorno dopo essere finiti a Parigi. Nonostante Daryl sia il più lontano geograficamente rispetto ai restanti sopravvissuti, non sarà isolato nella sua situazione.

Se lo spin-off adotterà un approccio più autonomo, ciò solleva interrogativi sul destino di Daryl e Carol nell'universo più ampio di The Walking Dead: se la loro avventura in Francia viene disconnessa dal resto del franchise, le possibilità di una riunione tra Daryl e Rick Grimes sembrano ridursi. Nonostante l'ipotesi che Daryl sia stato trasportato in Francia dalla CRM, sembra che i due personaggi rimarranno separati, forse fino alla fine dell'universo della serie madre.

The Walking Dead: Daryl Dixon - composta da 6 episodi - debutterà questo autunno su AMC.

Fonte: Screen Rant