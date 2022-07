Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 22 ore fa

Dopo l’inaspettato annuncio di uno spin-off dedicato a Rick e Michonne e la pubblicazione del trailer ufficiale di Tales of the Walking Dead, il panel del Comic-Con di San Diego dedicato all’universo televisivo basato sul fumetto di Robert Kirkman non poteva che porre l’attenzione sul capitolo conclusivo della serie madre.

Durante la convention è infatti stato rilasciato un emozionante video anteprima di quelli che saranno gli ultimi otto episodi che faranno calare il sipario sulla show di The Walking Dead.

Con una suggestiva e iniziale carrellata di sequenze tratte dalle precedenti stagioni, il trailer si premunisce di rammentare agli spettatori la lunga strada percorsa, lastricata di accesi scontri, di rari momenti di spensieratezza e molte dolorose perdite, esperienze che hanno costituito il bagaglio di tutti i protagonisti, che ora si trovano impegnati ad affrontare la loro ultima battaglia.

La seconda parte della clip, ricca di scene inedite, si concentra infatti sull’offrire una breve anticipazione dell’attesa resa dei conti fra i sopravvissuti e la pericolosa comunità del Commonwealth, ricordando inoltre l’onnipresente insidia degli affamati zombie.

Stando alla descrizione rilasciata dalla AMC, nei prossimi episodi di The Walking Dead, le minacce sbucheranno da ogni angolo, vive e morte, mentre ogni gruppo si troverà intrappolato in situazioni incontrollabili. La pressione a cui saranno costretti i protagonisti aumenterà sempre più, conducendoli verso il giorno del conflitto finale. Le esperienze che hanno sostenuto, li porteranno a unirsi o li divideranno per sempre?

La risposta alla domanda si avrà solo dopo la visione delle puntate, che verranno trasmesse in America a partire dal 2 ottobre.

Fonte: Variety