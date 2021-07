Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mentre la sinossi ufficiale dei primi due episodi della stagione conclusiva è stata recentemente pubblicata online, è giunto da poco l’annuncio che un ex membro del cast di The Walking Dead sarà coinvolto nei nuovi episodi.

Michael Cudlitz (Band of Brothers), storico volto di Abraham Ford, ha infatti pubblicato un post sul suo account di Twitter, rivelando di essere tornato sul set della serie, ma non nella veste di attore, bensì in quella di regista per occuparsi di almeno una puntata delle 24 previste.

Non è la prima volta che l’attore si cimenta dietro la macchina da presa, avendo infatti posto la sua firma su altri episodi dello show, precisamente il settimo (Stradivari) nella nona annata, e il quarto (Ascolta) e il settimo (Fai la tua Parte) della decima.

Questo gradito ritorno all’interno del franchise, tratto dai fumetti di Robert Kirkman, potrebbe non essere l’unico per Cudlitz, in quanto, stando ad alcune voci, ancora non confermate, l’interprete potrebbe apparire nelle vesti dell’ex sergente dell’esercito americano nel futuro spin-off Tales of The Walking Dead.

Nell’attesa di conferme a questo rumour, non resta che godersi la premiere dell’undicesima stagione della serie madre, che debutterà sulla AMC il 22 agosto, mentre in Italia il giorno successivo sul servizio streaming di Disney+.

……Amazing job keeping us safe #TWDHealthandSafety …. Back on set #twdfinalseason let’s do this !! 👊👊 pic.twitter.com/nXQDJ2eRqP — Michael Cudlitz (@Cudlitz) July 16, 2021

