Data di pubblicazione: 4 ore fa

Nell'attesa dell'undicesima stagione di The Walking Dead, AMC ha rilasciato la prima foto ufficiale del capitolo inedito. Nella premiere in due parti, Acheron: Part I e Acheron: Part II, Negan (Jeffrey Dean Morgan), diventato alleato si unisce a Daryl (Norman Reedus) e Maggie (Lauren Cohan) in una potenziale missione suicida per salvare Alexandria. Dietro le mura devastate della comunità che ancora soffre gli effetti della Guerra dei Sussurri ci sono dozzine di sopravvissuti che devono lavorare insieme per evitare la fame e ricostruire, anche se ciò significa che Maggie e Daryl devono guidare un gruppo che conta Negan come membro. La nuova immagine mostra Daryl e Maggie che lanciano sguardi mortali a Negan all'interno di un tunnel della metropolitana pieno di zombie.

La sinossi ufficiale del primo episodio recita: "Il gruppo deve trovare più cibo per tutta la sua gente, per sopravvivere e ricostruire in modo efficiente Alexandria. Se non lo fanno, Alexandria cade portandoli con sé. Una volta sulla strada scoppia una violenta tempesta che li costringe sottoterra in un tunnel della metropolitana. Mentre i nervi si logorano e i sospetti aumentano, ne consegue il caos. Il terrore è implacabile mentre la nostra gente intravede ciò che Maggie e il suo gruppo hanno sopportato prima di tornare ad Alexandria".

Quella del secondo episodio invece suggerisce che uno degli eroi è arrivato al capolinea: "Il gruppo scopre che un membro non è riuscito a mettersi in salvo all'interno del vagone della metropolitana. Tornare indietro nel tunnel per cercarlo significa morte garantita. La regola per la sopravvivenza non è più Nessuno rimane indietro, il motto ora è Continuiamo ad andare avanti. Con pochissime munizioni ed energia rimanenti, il gruppo deve essere pronto".

In un'intervista, Cohan aveva anticipato il prossimo incontro di Maggie e Negan visti i loro brevi ma tesi incontri in passato:

"Mi piacerebbe sicuramente che le persone traggano le proprie conclusioni su ciò che Maggie potrebbe pensare quando lei e Negan si troveranno di nuovo faccia a faccia. C'è una lunga strada da percorrere e c'è molto da fare".

La stagione finale di The Walking Dead debutterà il prossimo 15 agosto su AMC+ e il 22 agosto su AMC.

