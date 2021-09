The Umbrella Academy 3: un Nuovo Video del Dietro le Quinte

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo aver celebrato la chiusura delle riprese per la terza stagione della serie TV The Umbrella Academy e dopo una lunga fase di produzione, nel corso dell'evento organizzato da Netflix TUDUM, non è stata rilasciato il trailer ma è stato svelato un video backstage dello show.

La clip include i principali componenti del cast Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Ritu Arya che rispondono alle domande sul lavoro dal set e stuzzicano i fan su cosa potrebbe succede nel terzo capitolo. I fan hanno atteso con ansia di vedere qualcosa della prossima stagione, ma purtroppo non dovranno attendere ancora un po' per il rilascio del primo trailer.

Diversamente da altri prodotti targati Netflix, la serie TV, tratta dall'opera dei fumettisti Gerard Way e Gabriel Bá, non ha potuto condividere alcun materiale promozionale essendo entrato solo da pochi giorni in fase di post-produzione.

In attesa di conoscere la data di debutto della terza stagione di The Umbrella Academy, vi invitiamo a leggere l'archivio completo delle news per rimanere aggiornati sullo show!

Fonte: Screen Rant