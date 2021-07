The Sandman: un Video dal Set dell'attesa Serie TV Netflix

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 28 giugno 2021

Un percorso lungo e difficile è stato quello che ha condotto all'adattamento live-action di The Sandman, la tentacolare serie di fumetti di Neil Gaiman sugli Dei che controllano i vari stati dell'essere inconscio dell'umanità. Esistendo al di fuori dei confini della realtà e secondo la personificazione di Gaiman, questi personaggi possono davvero assomigliare a qualsiasi cosa o a chiunque, è questa la profonda bellezza del lavoro dello scrittore e fumettista britannico.

Durante l’appuntamento della Geeked Week, Netflix ha portato i fan di The Sandman direttamente sul set della serie TV.

La clip offre un primo sguardo all'attore britannico Tom Sturridge (On the Road) che interpreta il protagonista Sogno in una scena della serie TV. Insieme a Sturridge si muoveranno nella storia anche Gwendoline Christie nei panni di Lucifero, Charles Dance come Roderick Burges, Vivienne Achempon nel ruolo di Lucienne, Body Holbrook come Corinzio, Asim Chaudry come Abele e Sanjeev Bhaska nel ruolo di Caino. Il cast completo con le nuove aggiunte è stato ultimamente confermato da Netflix.

Il co-sceneggiatore di Wonder Woman Allan Heinberg è showrunner, scrittore e produttore esecutivo dello show. Neil Gaiman e David S. Goyer oltre ai ruoli di sceneggiatori sono produttori esecutivi.

Non ci sono ancora date ufficiali riguardo il debutto di The Sandman, ma potrebbe arrivare per la fine del 2021 o inizio del 2022 su Netflix.

