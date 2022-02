Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Netflix ha rilasciato una nuova immagine dell'inedita serie TV The Sadman, offrendo un nuovo sguardo a Tom Sturridge nei panni di Sogno (o Morfeo), e Vivienne Acheampong nel ruolo di Lucienne (Lucien nel fumetto originale), il bibliotecario.

Mentre i fan sono ancora in attesa di un vero e proprio trailer, Netflix ha precedentemente rilasciato un breve video anteprima dello spettacolo - che comunque debutterà entro la fine dell'anno.

"Guardi l'episodio 1 e pensi: 'Oh, ho capito: è come Downton Abbey, ma con la magia'.", dice Gaiman. "Allora ti chiedi: 'Che diavolo è questo?' dall'episodio 2, quando incontri Gregory. L'episodio 5 è più oscuro e traumatico che mai, ma poi vedrai l'episodio 6, che è probabilmente il più piacevole di tutti".

Gaiman continua, notando come questo approccio renda The Sandman diverso dagli altri prestigiosi prodotti in streaming:

"Se non ti è piaciuto un episodio di Game Of Thrones, probabilmente non ti piacerà nessun altro episodio di Game Of Thrones. Con The Sandman, si tratta di sorprenderti. Si tratta di reinventarsi. Si tratta di accompagnarti in un viaggio che non hai mai fatto prima".

Fonte: Comic Book