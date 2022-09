Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 28 minuti fa

Tra Stranger Things e The Sandman, Netflix ha avuto un anno incredibile. Dopo aver raggiunto numeri da capogiro con la quarta stagione dello spettacolo dei fratelli Duffer - che ha raggiunto la vetta delle classifiche su Nielsen - la recente The Sandman ha fatto il suo debutto posizionandosi nella Top 3 delle classifiche di streaming: la serie TV ha infatti ottenuto 1 miliardo di minuti di visualizzazione. Appena sopra The Sandman, al secondo posto, regna Virgin River con 1,39 miliardi di minuti di visualizzazione.

Tom Sturridge guida il cast della serie interpretando il personaggio principale, Sogno, recitando al fianco di Gwendoline Christie come Lucifer, Charles Dance nel ruolo di Roderick Burgess, Asim Chaudhry nelle vesti di Abele, Sanjeev Bhaskar nei panni di Caino, Jenna Coleman come Johanna Constantine, Joely Richardson nel personaggio di Ethel Cripps, David Thewlis nel ruolo di John Dee, Boyd Holbrook nelle vesti di Il Corinzio, Stephen Fry nei panni di Gilbert, Patton Oswalt come la voce di Matthew Cable, Mason Alexander Park nel ruolo di Desiderio e Kirby Howell-Baptiste come Morte.

La prima stagione di The Sandman è disponibile su Netflix.

Fonte: Comic Book