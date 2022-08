Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La prima mondiale a Londra, dell'attesa serie TV The Sandman, è stata un trionfo costellato di stelle.

I primi due episodi sono stati trasmessi in anteprima, con un pubblico che ha acclamato la produzione e il cast. Neil Gaiman, autore dell'amata graphic novel ed ideatore del progetto, ha risposto alle domande dei fan:

"Lo show si sviluppa attorno a Preludi e notturni e Casa di Bambola, primi capitoli dei fumetti. Dai primi episodi in poi inizia il giro sulle montagne russe, è una corsa sfrenata fino al decimo episodio. Non si ferma mai, è glorioso".

Tom Sturridge, che interpreta Sogno, uno dei Sette Eterni, ha così dichiarato:

"Innanzitutto, sono un fan del fumetto, ci tengo tanto alla storia. Quando pensi a Sogno, pensi a idee piuttosto astratte, il principe dei sonno, di sogni ed incubi, qualcuno che ha vissuto per millenni. Se crei i sogni sei consapevole di come si sento le persone. Che cos'è un sogno, se non l'articolazione più lucida del nostro vero io?".

L'attore londinese ha poi continuato:

"Contrariamente a come le persone a volte lo percepiscono come un dio capace di tutto, Sogno non è stabile, poiché a che fare con l'inconscio collettivo dell'universo. Questa incredibile cosa, ovvero tutte le emozioni del mondo. Infatti per riuscire a gestire la situazione dovrà distaccarsi, perché le conseguenze sono disastrose".

Il fumetto inizia nel 1916. Il sedicente mago Roderick Burgess organizza un rito magico per tentare di imprigionare la Morte, uno dei sette Eterni, un gruppo di creature ancestrali. Non ci riesce, ma imprigiona involontariamente il fratello di Morte, Sogno. Inizia così una prigionia che dura quasi un secolo e manda nel caos le Terre del Sogno, regno governato dall’Eterno. Liberatosi, Sogno ha bisogno dei tre oggetti fonte dei suoi poteri che durante la sua assenza sono stati rubati: un sacchetto di sabbia magica, il suo elmo da guerra e un amuleto con un rubino incastonato.

Diretto da Toby Haynes e prodotto da Worner Bros, lo spettacolo fantasy mette in evidenza i valori universali come la vita, la morte, l'amore.

The Sandman è disponibile da oggi su Netflix.

Fonte: Variety