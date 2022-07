Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La tanto attesa serie TV The Sandman è finalmente a poche settimane dal debutto su Netflix. Mentre Tom Sturridge interpreterà l'omonimo Sandman, alias Morfeo (o Sogno), sarà affiancato da un cast incredibile - come Kirby Howell-Baptiste, che sarà Morte, la sorella sorprendentemente vivace di Sogno.

In vista del Comic-Con, Howell-Baptiste ha parlato della sua interpretazione di Morte. L'attrice ha promesso che il suo personaggio sarà completamente diverso da altri tristi mietitori che potremmo aver visto prima in film e programmi TV:

“La maggior parte delle volte, quando vediamo una rappresentazione della Morte, è sempre molto concentrata sulla fine. Ma questo personaggio è più tipo 'ero lì all'inizio e ci sarò alla fine'. La morte nasce dalla vita. Penso che ci sia qualcosa di molto bello e ciclico nella sua posizione nel mondo, perché riguarda l'intero viaggio per il quale è lì. Questo si presta a un'energia più femminile: c'è questo lato di Morte molto più nutriente e premuroso di quanto non abbiamo mai visto prima".

La descrizione di Howell-Baptiste si adatta sicuramente a Morte così come viene presentata nei fumetti - il che non è poi così sorprendente, visto che Neil Gaiman è stato fortemente coinvolto in questo adattamento in quanto co-showrunner insieme a David S. Goyer e Allan Heinberg.

Sturridge e Howell-Baptiste reciteranno al fianco di Gwendoline Christie (Lucifer), Boyd Holbrook (il Corinzio), Charles Dance (Roderick Burgess), Vivienne Acheampong (Lucienne), Mason Alexander Park (Desiderio) e Jenna Coleman (Johanna Constantine).

La prima stagione di The Sandman - costituita da 11 episodi - debutterà su Netflix il 5 agosto.

Fonte: We Got This Covered