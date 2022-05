Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 minuti fa

Mai un tale semplice convenevole è sembrato così diabolicamente delizioso.

"Ciao Sogno. Stai bene?", chiede il Lucifer di Gwendoline Christie nel nuovo filmato di The Sandman.

La clip fa parte di una sfilza di altri estratti di prodotti in arrivo su Netflix e che la piattaforma ha riunito in un breve video per dare il via alla sua Geeked Week '22, un evento virtuale di cinque giorni che inizierà il 6 giugno. Lo spot completo presenta scorci di Stranger Things, The Umbrella Academy, Sweet Tooth, Locke & Key e Tenebre e Ossa.

Christie appare per la prima volta intorno al minuto 1.40, sfoggiando un enorme paio di ali e dominando amorevolmente quello che sicuramente sembra l'Inferno. Fa scorrere una mano vicino ad alcune fiamme libere prima di rivolgersi a Morfeo/Sogno (Tom Sturridge).

Basato sull'omonima serie a fumetti di Neil Gaiman, Netflix definisce il suo tanto atteso adattamento di The Sandman "una ricca miscela di mito moderno e fantasy oscuro in cui narrativa contemporanea, dramma storico e leggenda sono intrecciati senza soluzione di continuità".

The Sandman seguirà Sogno, così come coloro che sono stati colpiti da lui, mentre correggerà gli errori che ha commesso durante la sua lunghissima esistenza.

The Sandman non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe debuttare su Netflix entro il 2022.

Fonte: TVLine