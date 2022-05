Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

FOX rinnova finalmente le serie TV The Resident e 9-1-1. In un primo momento è stata annunciata la sesta stagione di 9-1-1 che, proprio nelle scorse ore, ha chiuso i battenti con l’ultimo episodio della quinta stagione.

I due show erano rimasti in bilico, insieme a 9-1-1: Lone Star, fino a qualche ora fa, quando è stato annunciato il rinnovo per una quarta stagione dello spin-off di 9-1-1. Le due serie TV non sono solo il fiore all’occhiello della rete americana, ma anche del prime time di Rai2 che dal 19 giugno saranno presenti nel palinsesto italiano.

Mentre The Resident è stata rinnovata per una sesta stagione, molto attesa dai fan, perché dovrebbe segnare la svolta nella vita di Conrad (Matt Czuchry), pronto a dimenticare Nic (Emily VanCamp) per tornare a sorridere al fianco di un’altra donna. Anche il medical drama è presente sulla programmazione di Rai2.

I fan più accaniti potranno seguire i nuovi episodi su Disney+ tenendosi a passo con la programmazione americana.

Fonte: Comic Book