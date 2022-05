Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La quinta stagione del medical-drama targato FOX The Resident è ormai giunta al suo epilogo, che si rivelerà estremamente coinvolgente, riservando a tutti i fan una graditissima sorpresa.

L’episodio infatti vedrà il ritorno di Emily VanCamp (The Falcon and The Winter Soldier), storico volto di Nicolette Nevin, personaggio uscito tragicamente di scena proprio nelle primissime puntate dell’attuale annata, scelta voluta dall’attrice stessa per dedicarsi alla sua famiglia.

In vista dell’imminente appuntamento, sono state rilasciate una carrellata di foto che, premendo sui tasti delle emozioni del pubblico, mostrano la defunta infermiera in compagnia di suo marito, il Dottor Conrad Hawkins (Matt Czuchry di Una Mamma per Amica).

Il season finale infatti, stando alle parole del co-showrunner Peter Elkoff, si rivelerà fondamentale per l’internista del Chastain Park Memorial Hospital, in quanto, rivivendo alcuni ricordi legati all’amata coniuge, in particolar modo la notte della nascita della figlia Gigi, riuscirà a sbloccarsi e finalmente ad andare avanti con la propria vita.

La puntata verrà trasmessa in America il prossimo 17 maggio.

Fonte: TVLine