The Resident 5: Emily VanCamp tornerà nel Finale di Stagione

Un graditissimo regalo sembra attenderà i fan del medical-drama The Resident, che si appresta infatti a concludere la sua quinta stagione con un emozionante ed inaspettato grande ritorno: è stato infatti annunciato che Emily VanCamp (Revenge), interprete di Nicolette Nevin, apparirà nell’atteso episodio finale.

Come ricorderà il pubblico, l’attrice, apparsa nello show sin dalla premiere, era infatti uscita di scena dopo che il suo personaggio, con uno devastante plot-twist, aveva perso la vita a causa di un incidente stradale proprio nelle prime puntate dell’attuale annata.

La decisione era stata presa dalla stessa star, desiderosa di prendersi una pausa dal lavoro per dedicarsi alla famiglia e soprattutto alla figlia.

Tra poche settimane però sarà possibile rivedere l’amata infermiera tornare ad interagire con il “marito”, Conrad Hawkins (Matt Czuchry di Una Mamma per Amica), grazie ad alcune scene ambientate nel passato, che si riveleranno necessarie affinché il dottore possa andare definitivamente avanti con la propria vita.

“Non è stato in grado di lasciarsi andare e trovare il prossimo amore. Sa di essere, in un certo senso, ancora bloccato nel passato con Nic” - ha così rivelato il co-showrunner Peter Elkoff - “All’inizio dell'episodio 23, si renderà conto che deve liberarsi e non sa bene come farlo. Riceverà dei buoni consigli a riguardo e si ricorderà della notte in cui Gigi è nata. Continuerà con la mente a tornare a quel ricordo, ritenendo che il modo per andare avanti sia legato a quel giorno... e otterrà una risposta, una presa di coscienza che in un certo modo lo libererà”.

Per assistere dunque a questa toccante catarsi, non resta che attendere il prossimo 17 maggio, quando la rete televisiva FOX trasmetterà l’epilogo della quinta stagione.

