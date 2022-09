Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Lo scorso 20 settembre il pubblico americano è tornato a immergersi nelle frenetiche ed emozionanti vite dei medici che lavorano al Chastain Park Memorial Hospital grazie alla trasmissione della premiere della sesta stagione di The Resident.

L’episodio ha mostrato il Dott. Conrad Hawkins (Matt Czuchry di Una Mamma per Amica) che, superato finalmente il lutto e il dolore per la morte dell’amata moglie Nic (Emily VanCamp di Revenge), è riuscito a riaprire il proprio cuore, iniziando ufficialmente una relazione con la collega Cade Sullivan (Kaley Ronayne) - evento prevedibile dal finale dello scorso capitolo.

Come però ricorderanno i fan, anche la neurochirurga Billie Sutton (Jessica Lucas) aveva più volte manifestato il proprio interesse per il bell’internista e, mettendo da parte le varie incertezze, si era infine fatta coraggio, prendendo la decisione di confessargli i propri sentimenti; vedendolo però in compagnia della Dottoressa del pronto soccorso, fece marcia indietro.

Quali saranno quindi le dinamiche in questo nuovo arco narrativo?

"Dovrete sintonizzarvi per vedere come evolverà questa complessa rete di relazioni” ha così dichiarato la co-creatrice dello show, Amy Holden Jones. “Ma prima dobbiamo seguire le conseguenze della scelta di Conrad. Il secondo episodio sarà fondamentale per comprendere la chimica instauratasi tra lui e Cade”.

In seguito ha aggiunto che l’internista e Billie saranno ancora molto legati, ma le prossime puntate tratteranno anche della natura del rapporto fra la neurochirurga e il “Rapace”(Malcolm-Jamal Warner), che pare coinvolgerà anche un altro medico che deve ancora apparire nello show.

Non resta quindi che attendere i nuovi appuntamenti con la serie, per assistere a tutti gli inediti e coinvolgenti sviluppi.

Fonte: TVLine