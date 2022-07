Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Una vecchia conoscenza del Chastain Park sta per tornare fra le corsie dell’ospedale, pronto a rimanere in pianta stabile all’interno dello staff, offrendo le proprie conoscenze e abilità nella cura dei malati: è stato infatti recentemente annunciato che Andrew McCarthy è stato promosso a regular per la sesta stagione del medical drama The Resident.

Apparso nella scorsa annata, l’interprete - i cui crediti televisivi sono legati in qualità di regista a show come Orange is the New Black e The Blacklist - ha ricoperto il ruolo del Dottor Ian Sullivan, il nuovo chirurgo pediatrico di fama nazionale ad essere stato assunto nella struttura.

Con grande maestria, lo specialista riesce a compiere interventi rivoluzionari sui suoi piccoli pazienti, rivelandosi così indispensabile per la stabilità finanziaria dell’ospedale, ma quando i suoi demoni si faranno strada, la figlia, la Dottoressa Cade Sullivan (Kaley Ronayne) e il resto dell’equipe si troveranno ad affrontare un dilemma.

Qual è il confine che si può tracciare con un medico che continua a salvare vite umane, ma la cui vita sta andando pericolosamente fuori controllo?

In attesa di conoscere la risposta al quesito e vedere come evolverà la storia del personaggio, vi ricordiamo che in Italia gli episodi della quinta stagione di The Resident vengono pubblicati settimanalmente sul servizio streaming di Disney+.

Fonte: Deadline