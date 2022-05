9-1-1: Lone Star 4 ci sarà! Ancora Sospesi gli altri Rinnovi FOX

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Le principali reti americane annunceranno i loro palinsesti nel corso della settimana. Nel frattempo, FOX - che ha molte situazioni ancora aperte - ha annunciato che la serie TV poliziesca 9-1-1: Lone Star è stata rinnovata per una quarta stagione, mentre per la serie madre 9-1-1 e The Resident rimane tutto ancora in bilico mentre si continua a cercare un accordo con le parti coinvolte.

Sembrerebbe che gli accordi siano ancora distanti. Alla conferenza, FOX si è detta fiduciosa su un superamento delle questioni che stanno creando lo stallo e che aggiornamenti in tal senso non tarderanno ad arrivare. A causa di questo, al momento non è in grado di annunciare un palinsesto. Il presidente Charlie Collier ha dichiarato:

"Siamo in trattative con 20th Television. Sulla base della nostra lunga collaborazione con lo studio, pensiamo di poter essere abbastanza fiduciosi".

Spin-off del procedural drama 9-1-1, creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, 9-1-1: Lone Star, segue le vicende del capitano dei vigili del fuoco di New York Owen Strand (Rob Lowe) che, insieme a suo figlio TK (Ronen Rubinstein) si trasferisce ad Austin, in Texas. Deve cercare di bilanciare i propri doveri di salvare coloro che sono più vulnerabili e risolvere i problemi della propria vita. Ed è affiancato dai nuovi colleghi pompieri e paramedici.

Fonte: Deadline