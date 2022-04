Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver annunciato la partecipazione di due nuovi interpreti all’interno dell’attuale terza stagione, sembra che il drama targato Fox 9-1-1: Lone Star si stia preparando ad accogliere una guest star davvero molto particolare.

Il prossimo, sedicesimo episodio vedrà infatti il capitano della stazione 126, Owen Strand (Rob Lowe di Parks and Recreation), recarsi a Los Angeles per affrontare il padre, riportando alla luce alcuni dolorosi ricordi d'infanzia.

Oltre al genitore, che avrà il volto di Robert Pine (il sergente Joseph Getraer della serie cult CHiPs), la puntata segnerà anche l’apparizione del fratello del protagonista, che sarà interpretato da Chad Lowe (Pretty Little Liars), già coinvolto nello show in alcune occasioni in veste di regista e che nella vita reale è proprio il fratello di Rob Lowe.

Oltre a questa eccezionale riunione, l’episodio, che verrà trasmesso in America il prossimo 2 maggio, vedrà Judd (Jim Parrack di True Blood) portare il figlio adolescente Wyatt (Jackson Pace) nel ranch della famiglia Ryder.

Fonte: TVLine