Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Lo scorso episodio di 9-1-1: Lone Star ha lasciato i fan totalmente sbigottiti, terminando con un cliffhanger che ha difatti segnato l’uscita di scena di uno dei personaggi.

La puntata si è infatti conclusa con T.K. (Ronen Rubinstein) che riceve una sconvolgente telefonata nella quale gli viene comunicato che la madre Gwyneth Morgan, interpretata da Lisa Edelstein (Lisa Cuddy di Dr. House), è stata uccisa.

La morte della donna non è però stata mostrata, e proprio per questo l'addio ufficiale dell’attrice avverrà nella prossima puntata, intitolata In the Unlikely Event of an Emergency, prevista sulla rete televisiva della FOX per il 28 febbraio.

“La vita è spesso implacabile. Volevo quindi che la morte di Gwyn avvenisse nel modo in cui a volte si verifica, ossia di punto in bianco e senza clamore” - ha così dichiarato lo showrunner Tim Minear (American Horror Story) - “Arriva in un momento per TK in cui le cose vanno bene. Lui e Carlos sono al prossimo step. La sua famiglia di vigili del fuoco si è riunita. La morte di sua madre è quindi un punto di svolta per lui, ma lo è anche per Owen e Carlos. Il modo in cui TK affronterà questa perdita e questo dolore ci dirà molto su di lui. E lo stesso Owen si troverà a fare i conti con il suo passato con Gwyn”.

Fonte: Variety