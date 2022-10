Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Matthias Schoenaerts è ufficialmente entrato a far parte del cast della nuova serie TV di HBO The Palace.

L'attore belga, dopo aver lavorato in Django, sarà quindi uno dei protagonisti dello show accanto alla star Kate Winslet (Omicidio a Easttown). Attualmente non sono stati diffusi i dettagli riguardanti il personaggio affidato a Schoenaerts.

Lo spettacolo racconta le vicende che accadono nel corso di un anno tra le mura del palazzo di un regime autoritario che sta iniziando a disgregarsi. Il creatore è Will Tracy mentre il regista è il candidato a due Oscar Spephen Frears. Tra i produttori esecutivi della miniserie, oltre a Winslet, Frears e Tracy, è presente Frank Rich, mentre tra gli sceneggiatori spicca Gary Shteyngart di Succession.

La vice presidente di HBO Programming Francesca Orsi ha espresso il suo entusiasmo:

"Siamo onorati di lavorare con questo gruppo di filmmaker di incredibile talento in The Palace. Stiamo unendo le forze per dare vita alle sceneggiature straordinariamente originali, preveggenti e abbaglianti di Will Tracy per HBO, è un sogno che diventa realtà per noi. Inoltre stiamo costruendo un cast eccezionale".

The Palace è la quarta serie limitata di HBO con Winslet nel ruolo principale. A giugno infatti è stato annunciato che l'attrice britannica sarà anche protagonista di Trust.

Fonte: Variety