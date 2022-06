Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 56 minuti fa

Kate Winslet tornerà presto sulla rete HBO: l'attrice è infatti entrata a far parte del cast di una serie limitata basata sul romanzo di Hernan Diaz, Trust. I diritti del romanzo sono stati acquistati dalla HBO qualche tempo fa, e il progetto è attualmente in fase di sviluppo con la ricerca di uno scrittore per adattare il libro per il piccolo schermo.

L'attrice sarà la produttrice esecutiva, oltre a recitare, assieme all'autore.

La sinossi del romanzo recita: "New York, anni cinquanta. Dopo la pubblicazione di un romanzo mendace e offensivo sulla sua vita, il ricchissimo finanziere Andrew Bevel, diventato milionario dopo alcune speculazioni seguite al crollo in Borsa del '29, assume la giovane Ida Partenza, figlia di un anarchico italiano, perché lo aiuti a scrivere un'autobiografia in grado di raccontare finalmente la verità sui suoi successi e sulla sua defunta moglie, Mildred. Ida intuisce presto che nemmeno dalla sua penna, strettamente controllata dal committente, uscirà il ritratto fedele di una donna complessa la cui reale personalità continua a sfuggirle, e la morte improvvisa di Bevel la costringe infine a lasciare incompleto il lavoro. Soltanto trent'anni dopo ha la possibilità di accedere agli archivi della Fondazione Bevel, dove trova finalmente il diario di Mildred, prezioso tassello mancante all'enigma che ha lasciato nella sua vita un'impronta indelebile. Quattro testi, quattro generi letterari, quattro voci, quattro punti di vista compongono un raffinato gioco di specchi in cui dietro le scelte di un leggendario uomo d'affari americano si intravede la figura polimorfa e affascinante di una moglie, artefice misconosciuta della sua fortuna".

L'attrice è stata vista di recente nella serie limitata, sempre della HBO Omicidio a Easttown, per la quale ha vinto l'Emmy come migliore attrice. In precedenza aveva vinto nella stessa categoria nel 2011 per Mildred Pierce, diretta da Todd Haynes. Kate Winslet è anche nota per le sue sette nomination all'Oscar, comprese quelle dei film Titanic, Iris, Little Children e The Reader, per il quale ha vinto un Oscar.

Trust è stato pubblicato il 3 maggio 2022, e ha ottenuto buonissime recensioni; il primo romanzo dello scrittore In the Distance è stato finalista per il Pulitzer e per il PEN/Faulkner Award. Diaz ha già ricevuto la prestigiosa borsa di studio Guggenheim, un Whiting Award e borse di studio dal Cullman Center della New York Public Library e dal Bellagio Center della Rockfeller Foundation.

Fonte: Variety