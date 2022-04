Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

FX ha svelato la data di uscita di The Old Man con protagonista Jeff Bridges (Il Grande Lebowski). L'attore californiano è una delle star hollywoodiane che, nell'ultimo periodo, hanno accettato di mettersi alla prova sul piccolo schermo.

Il premio Oscar per il film del 2009 Crazy Heart sarà Dan Chase che, scappato dalla CIA decenni fa, da allora vive da fuggiasco. Quando arriva un sicario che cerca di uccidere Chase, il vecchio agente capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato.

Con Dan Chase fuori dalla clandestinità, il vicedirettore del controspionaggio dell’FBI Harold Harper - interpretato dal vincitore dell'Emmy per i suoi ruoli in Dexter e The Crown, John Lithgow - è chiamato a dargli la caccia a causa del suo complicato passato. Al suo fianco ci sono la sua protetta Angela Adams (Alia Shawkat) e l’agente speciale della CIA Raymond Waters (E.J. Bonilla). In seguito Julian Carson (Gbenga Akinnagbe), professionista delle forze speciali altamente addestrato, riceve l’incarico di catturarlo.

Nel cast vedremo anche Bill Heck (Locke & Key), Leem Lubany e Pej Vahdat.

Basato sul romanzo omonimo di Thomas Perry, lo show è ideato dagli sceneggiatori di Black Sails Jon Steinberg e Robert Levine.

Composta da sette episodi, The Old Man debutterà il 17 giugno negli USA su FX. Arriverà poi in Italia su Star, all’interno del catalogo di Disney+.

Fonte: Comic Book