Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

FX rilascia il trailer della serie TV thriller statunitense The Old Man, con protagonista l'attore premio Oscar Jeff Bridges.

Basata sull’omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry e creata dagli ideatori di Black Sails Jon Steinberg e Robert Levine, la serie TV è incentrata su Dan Chase (Bridges) un ex agente della CIA che, dopo aver lasciato l'agenzia decenni prima, vive da fuggiasco. Quando arriva un sicario che cerca di ucciderlo, Chase sopravvive all'imboscata ma capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato, scappando e portando con sé una buona quantità di pistole e i due fidati cani. L'agente si nasconde così in Marocco dove il funzionario dell'FBI Harold Harper (John Lithgow) cerca di neutralizzarlo per mantenere sepolto un vecchio segreto.

Oltre ad Harper e Lithgow ci sono Alia Shawkat, E.J. Bonilla, Gbenga Akinnagbe e Amy Brenneman.

The Old Man, composto da sette episodi, approderà su FX il 16 giugno con la premiere, mentre in Italia sarà presente prossimamente su Star, all'interno di Disney+.

Fonte: Variety