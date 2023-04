Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 05 aprile 2023

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo il grande successo ottenuto - tanto da divenire la terza serie TV di Netflix più vista di sempre nella prima settimana di debutto - The Night Agent è stata velocemente rinnovata per un secondo lotto di episodi.

In vista del nuovo capitolo il protagonista Gabriel Basso – che interpreta l’agente Peter Sutherland – ha rilasciato un’intervista dove parla del suo personaggio, anticipando dei dettagli sulla verità scoperta nel finale di stagione che riguarda il padre:

"Peter sarà amareggiato nei confronti delle persone che potrebbero averlo ucciso e che lo hanno privato della giustizia. Sarebbe bello vedere Peter arrabbiato con quelle persone, e lui ha tutte le capacità per vendicarsi. Legare il concetto di vendetta a ciò che sa di dover fare potrebbe essere bello. Vedrete molte più turbolenze interiori da parte di Peter".

Inoltre ci sarà il rapporto con Rose (Luciane Buchanan) che subirà dei cambiamenti:

"Peter coinvolgerebbe Rose in questa nuova e rischiosa vita da night agent o la terrebbe al di fuori per non metterla a rischio? Egoisticamente, sono sicuro che la vorrebbe accanto a sé, ma sarebbe pericoloso. Bisogna riflettere molto su cosa significhi avere quel lavoro ed essere quella persona in grado di abbandonare tutto e partire. Non si possono avere cose, come la famiglia, che la maggior parte delle persone vorrebbe avere".

In merito alla prossima stagione, lo showrunner Shawn Ryan (The Shield) ha dichiarato che la rivelazione sul padre potrebbe avere forti ripercussioni sulla storyline di Peter:

"Questo aspetto l'abbiamo preso dal libro e mi è piaciuto molto. Mi piaceva l'idea che stesse cercando di dimostrare l'innocenza del padre per poi imbattersi nella sua colpevolezza. Apprezzo quello che questa verità può fare a un personaggio. Non è una vittoria totale per Peter, ma a volte scopriamo cose sulle persone che amiamo che non permettono loro di brillare. Penso che abbia trovato un po' di pace scoprendo la verità, anche se non è quella che stava cercando. L'incertezza e la preoccupazione che il padre fosse stato accusato di qualcosa che non aveva fatto e che il suo nome fosse stato macchiato per una falsità nel corso degli anni ha sempre infastidito Peter. Per una eventuale seconda stagione, sarebbe interessante esplorare tutto questo. Peter potrebbe mai comprendere appieno le azioni di suo padre e perdonarlo?"

La prima stagione di The Night Agent è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book