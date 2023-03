Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Lavorare durante un turno notturno è, in genere, molto tranquillo - a seconda del lavoro, ovviamente. Sei lì nel caso succeda qualcosa in un momento in cui di solito non succede nulla. Ora, immaginate tutto ciò nel seminterrato della Casa Bianca, in attesa di chiamate di emergenza da parte delle spie. Sarà più intenso, ovviamente a meno che il telefono non squilli mai. Finché una notte lo fa.

Questa è la premessa del nuovo thriller d'azione di Netflix, The Night Agent.

Il materiale di partenza

La serie TV è basata sull'omonimo romanzo bestseller di Matthew Quirk, che lo showrunner e produttore esecutivo Shawn Ryan ha letto all'inizio della quarantena nel 2020. Beh, "leggere" potrebbe non essere la parola giusta, dato che afferma di averlo letteralmente "divorato":

"Se ti piacciono i libri di Jack Ryan, i libri di Jack Reacher, se ti piacciono le cose di Bourne Identity, se ti piacciono gli intrighi politici, allora The Night Agent è fatto apposta per te".

L'agente protagonista è Peter Sutherland (Gabriel Basso), che Ryan descrive come "la persona meno importante che lavora in un posto molto importante". Questo fino a quando una telefonata della civile terrorizzata Rose Larkin (Luciane Buchanan) - un'amministratore delegato i cui zii sono stati assassinati - movimenta le cose.

Ma non aspettatevi alcuna azione da superspia in stile James Bond:

“Peter non esiste nel romanzo come una sorta di imbattibile supereroica macchina assassina. È un agente dell'FBI, quindi ha una certa formazione, ma non è Jason Bourne. Non è un assassino addestrato”, afferma Ryan. “È davvero una preda in mezzo a tutto questo. È qualcuno che, quando è in combattimento, quei lividi gli rimangono a lungo. Non è che guarisce miracolosamente subito dopo".

Di seguito, tutte le informazioni note sulla serie TV.

La trama

Durante un normale viaggio in treno, l'agente dell'FBI Peter Sutherland salva da solo centinaia di vite: Peter si accorge che è stata fatta esplodere una bomba nel treno, riesce a fermare il veicolo e a portare rapidamente i passeggeri in salvo.

L'agente riceve quindi una posizione alla Casa Bianca, dove ha il compito di gestire un telefono di emergenza grazie alle sue azioni coraggiose. Questo è sicuramente un lavoro noioso perché, anche se il telefono dovesse squillare, il compito di Peter sarebbe solo quello di indirizzare le chiamate al gruppo incaricato di risolvere i problemi.

Nel frattempo, una sera Peter viene contattato da Rose Larkin, una civile indifesa. Quando Rose lo chiama, un aggressore mascherato la attacca, spingendo l'agente a precipitarsi a casa sua e salvarla.

Successivamente, Peter ha il compito di mantenere Rose al sicuro con tutti i mezzi possibili mentre viene coinvolto in una complicata cospirazione. Peter e Rose devono anche combattere per le loro vite perché gli assassini li seguono ovunque vadano, e non possono fare affidamento su nessuno mentre cercano la verità.

Secondo la sinossi ufficiale rilasciata dalla piattaforma, "Basato sul romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent è un thriller d'azione sofisticato, basato sui personaggi, è incentrato su un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca, presidiando un telefono che non squilla mai, fino alla notte in cui lo fa, spingendolo rapidamente in una cospirazione letale riguardante una talpa nella Casa Bianca".

Cast e personaggi

Netflix ha rivelato il cast principale di The Night Agent, condividendo una breve discrezione dei personaggi che interpreteranno.

Gabriel Basso - Peter Sutherland, agente dell'FBI che lavora nel seminterrato della Casa Bianca, presidiando una hotline d'emergenza per le spie americane. Quando arriva una telefonata da una civile terrorizzata, Rose Larkin, Peter deve proteggere Rose e lavorare con lei per scoprire la cospirazione che minaccia di sconvolgere la nazione;

- Peter Sutherland, agente dell'FBI che lavora nel seminterrato della Casa Bianca, presidiando una hotline d'emergenza per le spie americane. Quando arriva una telefonata da una civile terrorizzata, Rose Larkin, Peter deve proteggere Rose e lavorare con lei per scoprire la cospirazione che minaccia di sconvolgere la nazione; Luciane Buchanan - Rose Larkin, una giovane CEO che vive un momento difficile e che si è ritirata a casa dei suoi zii per rivalutare la sua vita. Quando degli assassini arrivano a casa dei suoi parenti, Rose scopre che non erano chi fingevano di essere e, riuscendo a malapena a scappare, trova Peter e cerca di salvarsi la vita;

- Rose Larkin, una giovane CEO che vive un momento difficile e che si è ritirata a casa dei suoi zii per rivalutare la sua vita. Quando degli assassini arrivano a casa dei suoi parenti, Rose scopre che non erano chi fingevano di essere e, riuscendo a malapena a scappare, trova Peter e cerca di salvarsi la vita; Hong Chau - Diane Farr, potente capo di stato maggiore del presidente e leale difensore;

- Diane Farr, potente capo di stato maggiore del presidente e leale difensore; Sarah Desjardins - Maddie Redfield, figlia adolescente del vicepresidente che cerca di sfuggire alla sua ombra;

- Maddie Redfield, figlia adolescente del vicepresidente che cerca di sfuggire alla sua ombra; Fola Evans-Akingbola - Chelsea Arrington, l'instancabile capo della sicurezza della figlia del vicepresidente, che supervisiona un gruppo di agenti;

- Chelsea Arrington, l'instancabile capo della sicurezza della figlia del vicepresidente, che supervisiona un gruppo di agenti; Eve Harlow - Ellen, un'imprevedibile assassina i cui impulsi hanno un prezzo;

- Ellen, un'imprevedibile assassina i cui impulsi hanno un prezzo; Enrique Murciano - Ben Almora, la mano misurata e ferma che guida i servizi segreti alla Casa Bianca;

- Ben Almora, la mano misurata e ferma che guida i servizi segreti alla Casa Bianca; Phoenix Raei - Dale, il partner di Ellen, nella violenza e nell'amore;

- Dale, il partner di Ellen, nella violenza e nell'amore; DB Woodside - Erik Monks, che torna ai servizi segreti dopo una lunga pausa, pronto a riconquistare la fiducia e il rispetto dell'istituzione che serve.

I protagonisti reciteranno al fianco di, tra gli altri:

Tobey Levins - Nathan Briggs;

- Nathan Briggs; Philip Prajoux - David Cullen;

- David Cullen; Andres Collantes - Jeff Richards;

- Jeff Richards; Curtis Lum - Cisco Jenkins;

- Cisco Jenkins; Andre Anthony - Matteo

- Matteo Jessie Liang - Valerie;

- Valerie; Alex Rose - Liam;

- Liam; Adam Tsekhman - Omar Zadar;

- Omar Zadar; Allan Luna ;

; Richard Harmon - Elliot Rome;

- Elliot Rome; Sarah Peguero - Abby;

- Abby; Paolina van Kleef - Harper;

- Harper; Ronald Patrick Thompson - Mark Hale;

- Mark Hale; Todd Matthews - Eli Sommers, agente dei servizi segreti;

- Eli Sommers, agente dei servizi segreti; Simone Kessell - Emma.

Episodi, data di uscita e trailer

The Night Agent sarà costituito da 10 episodi - di cui non sono ancora stati rivelati i titoli - che debutteranno su Netflix il 23 marzo.

Di seguito, i trailer rilasciati dai canali della piattaforma di streaming.