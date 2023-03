Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo pochissimi giorni dal suo debutto Netflix ha annunciato il rinnovo di The Night Agent, che tornerà con una seconda stagione composta da 10 episodi. Questo è sicuramente uno dei rinnovi più rapidi confermati dal gigante dello streaming, che solitamente attende i dati sulle prestazioni di 28 giorni, prima di dare un via libera.

"L'ultima settimana è stata pazzesca, perché finalmente abbiamo potuto condividere The Night Agent con il mondo", ha dichiarato il creatore, produttore esecutivo e showrunner Shawn Ryan. “Vedere l'incredibile reazione alla serie TV è stata una grande gioia, ed è merito del nostro cast, dei nostri sceneggiatori, registi, troupe e i partner di Sony Pictures Television e Netflix. Non potremmo essere più orgogliosi o più entusiasti di iniziare la seconda stagione per condividere le ulteriori avventure della Night Action con i nostri fan".

"Siamo orgogliosi di vedere The Night Agent offrire una performance eccezionale ed essere immediatamente accolto in tutto il mondo", ha dichiarato Jinny Howe di Netflix. "Shawn Ryan ha creato un thriller di spionaggio di cui gli spettatori non ne hanno mai abbastanza, con un cast stellare composto da Gabriel Basso, Luciane Buchanan e Hong Chau, e siamo qui per portare loro più azione e suspense".

Fonte: Deadline