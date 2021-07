Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 22 giugno 2021

Dopo l'annuncio che John Waters, Allison Guinn e Milo Ventimiglia faranno parte del cast ricorrente della quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, è giunta notizia di un quarto nome, quello di Kayli Carter.

La ventottenne attrice americana è stata vista nella miniserie targata Netflix di Scott Frank e Steven Soderbergh, Godless, nei panni di Sadie Rose e come Pamela nella serie TV della Fox Mrs. America al fianco di Cate Blanchett, Margo Martindale, Rose Byrne, Sarah Paulson, Uzo Aduba, Elizabeth Banks e Ari Graynor. Inoltre, è stata nominata per un Independent Spirit Award come miglior attrice non protagonista ed ha ricevuto una candidatura anche al Festival Internazionale del Cinema di Hamptons come migliore attrice esordiente per il film del 2018 Private Life.

I dettagli sul ruolo che ricoprirà all'interno della serie TV targata Prime Video sono tutt'ora segreti.

La Carter ha commentato l'annuncio del suo ingresso nel cast sul suo account Instagram, condividendo l'articolo pubblicato da Deadline e commentando in questo modo: "È semplicemente...Meraviglioso. Grazie per il calorosissimo benvenuto @rachelbrosnahan, che gruppo deliziosamente folle stai portando avanti! Entusiasta di unirmi a questo circo @maiseltv".

Fonte: Deadline