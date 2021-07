Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 10 giugno 2021

Stiamo calmi. Non è un'esercitazione.

Non si sanno molti dettagli ma la notizia è stata confermata: MIlo Ventimiglia sarà nella prossima quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel.

Terminati gli impegni con This is Us (potete leggere la nostra recensione della quinta stagione), Ventimiglia torna quindi da Amy Sherman Palladino e Daniel Palladino, i creatori de La Fantastica Signora Maisel e anche della serie TV che ha scoperto e lanciato l'attore, Una Mamma per amica.

I fan ricorderanno che tempo fa si vociferava dell'arrivo nella comedy di Prime Video della star protagonista di Gilmore Girls, Lauren Graham. Purtroppo su questo fronte invece tutto tace, ma per il momento ci accontentiamo eccome di questa notizia!

Chi segue la serie, ricorderà che Milo Ventimiglia non è il primo attore di This is Us ad apparire in Maisel: nella terza stagione, abbiamo visto infatti il collezionatore di nomination Sterling K. Brown.

E non è neanche il primo di Gilmore Girls: prima di lui, ha avuto un ruolo anche Liza Weil (famosa anche per How to get Away with Murder).

Come abbiamo detto, non si hanno dettagli su che tipo di personaggio andrà ad interpretare l'attore nella serie in costume. Tempo fa, nel 2018, Sherman-Palladino aveva già dichiarato apertamente la sua intenzione di portare Milo sul set:

"Non crediate che non sia stato discusso! Ci vorrebbe la parte giusta. Non può essere solo un cameo, ma ci deve essere un po' di sostanza. E poi dovrà avvenire in un periodo in cui possiamo raderlo e tagliargli i capelli in un look anni '50. Ma accadrà sicuramente".

A quanto pare, quindi, il ritardo nella produzione della quarta stagione di Maisel dovuta alla pandemia, ha dato l'ispirazione adatta per scrivere questa parte adatta piena di sostanza. Speriamo arrivi presto per poterla vedere insieme.

Fonte: TVLine