Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 23 giugno 2021

É ormai ufficiale che Milo Ventimiglia, attore celebre per i suoi ruoli in This Is Us, Heroes e Una Mamma per Amica (nonché nel suo sequel reunion), comparirà nella prossima stagione di The Marvelous Mrs. Maisel. Non molto tempo fa ne è stato dato l'annuncio, che abbiamo accolto con gran fervore nell'articolo che potete rileggere a questo link.

Ma che ruolo avrà? Di recente i due produttori Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino - che hanno fortemente voluto l'attore nel cast - sono intervenuti in merito al Nantucket Film Festival, pur mantenendo criptico riserbo:

"Interpreterà qualcuno molto affascinante", ha detto la produttrice, seguita a ruota dal marito e collega che ha dichiarato:

"Lo dovete vedere nel contesto, perché in realtà stiamo facendo qualcosa di molto diverso con lui. Avevamo bisogno di qualcuno del suo calibro e con il suo fascino, così abbiamo chiesto a Milo di farlo. Ma dovete vederlo nel contesto".

Ma noi non attendiamo altro!

La serie TV Amazon, a causa della pandemia, ha subito molto ritardo nella produzione, pertanto non si sa ancora quando sia prevista la messa in onda, ma non mancheremo di darvene notizia.

Fonte: TVLine