The Mandalorian: Jon Favreau sta già scrivendo la 4° Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

I fan di Star Wars hanno sicuramente molto di cui rallegrarsi in questi giorni, in quanto, durante la Star Wars Celebration, evento che si sta svolgendo ad Anaheim, sono stati inondati da una serie di notizie riguardanti il franchise.

Tra gli ultimi annunci sicuramente i più eclatanti e interessanti riguardano il progetto avente per protagonista Jude Law, Star Wars: Skeleton Crew, e il nuovo show d’animazione Star Wars: Tales of the Jedi, composto da cortometraggi che narreranno storie su numerosi volti noti della Galassia lontana lontana.

In mezzo a tutte queste novità non potevano mancare informazioni in merito all’amata The Mandalorian, di cui è stato rivelato il periodo d’uscita della terza stagione.

Nell’attesa quindi di poter assistere a questo prossimo capitolo delle scorribande di Mando (Pedro Pascal di Narcos) e del dolce Grogu, il produttore esecutivo Jon Favreau ha svelato di essere già alle prese con il successivo ciclo di episodi.

“Con la televisione siamo molto fortunati a non dover affrettare le cose in un'ora e mezza o due” - ha così dichiarato l’interprete di Happy Hogan nel MCU - “Raccontiamo storie in maniera molto lenta. Quindi ora, mentre Dave Filoni è impegnato su Ahsoka, è molto importante informare che sto scrivendo la quarta stagione di The Mandalorian”.

Sembra quindi che, almeno sulla carta, le avventure per l’improbabile duo siano destinate a durare ancora a lungo e non resta quindi che continuare ad accompagnarli nel loro peregrinare per la Galassia.

Fonte: Comic Book