The Last of Us: pubblicato un Nuovo Poster dell'attesa Serie TV

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Pedro Pascal e Bella Ramsey sono i protagonisti del nuovo poster di The Last of US.

When you’re lost in the darkness, look for the light.#TheLastOfUs premieres January 15 on @hbomax. pic.twitter.com/1NUP3FPA2i — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) December 8, 2022

Basata sull'omonimo videogioco acclamato dalla critica e sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per PlayStation, la serie TV si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pascal), uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie (Ramsey), una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Nel cast principale saranno presenti anche Gabriel Luna (Tommy), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley) e Merle Dandridge (Marlene).

Scritto da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (autore del videogioco) lo show è una co-produzione Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

HBO Max ha recentemente rilasciato il trailer ufficiale.

The Last of Us sarà disponibile su Sky e NOW dal 16 gennaio.

Fonte: Screen Rant