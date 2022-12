Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 ore fa

HBO ha appena rilasciato il full trailer di The Last of Us, che presenta una melodia che i fan dei videogiochi conosceranno fin troppo bene.

Il trailer mette in luce la relazione tesa tra Joel ed Ellie, e quanto con riluttanza il primo abbia accettato di accompagnare la seconda attraverso il paesaggio apocalittico degli Stati Uniti.

Ambientata venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna, la storia si focalizza su Joel (Pedro Pascal), uno scaltro sopravvissuto che viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey) - una ragazza di 14 anni - da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante poiché entrambi si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Nel cast, oltre a Pascal e Ramsey, saranno presenti Gabriel Luna (Tom), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley) e Merle Dandridge (Marlene).

Lo show è scritto da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann che sono anche i produttori esecutivi.

The Last of Us arriverà su Sky e NOW il 16 gennaio.

Fonte: We Got This Covered