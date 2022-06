Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 42 minuti fa

Mentre continuano le riprese di The Last of Us, adattamento seriale dell'omonimo videogioco ad opera della HBO, è stata diffusa una nuova immagine dal set, che ritrae Ellie (Bella Ramsey) e Joel (Pedro Pascal) e la somiglianza con le loro controparti è impressionante.

È un momento toccante quello ripreso dalle telecamere, dove si vede chiaramente che gli attori hanno stretto un forte legame tra di loro, proprio come fanno i due personaggi del videogioco.

I want to live in this photo ðŸ«



📸 jaimep007 #thelastofus pic.twitter.com/hJV87KSb4z — The Last of Us HBO - Status (@HBOsTheLastofUs) June 8, 2022

The Last of Us si svolgerà 20 anni dopo che la civiltà è stata distrutta da un virus mortale; Joel, che è sopravvissuto, viene assunto per portare in salvo Ellie, una ragazzina di 14 anni, verso una zona sicura, dove un'organizzazione cerca una cura adatta per far fronte all'epidemia, dando vita ad un viaggio colmo di momenti strazianti e devastanti, dove entrambi dovranno cercare di sopravvivere.

Si spera che questa bellissima connessione venga replicata nello show, la cui data di uscita non è ancora nota.