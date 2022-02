The Last of Us non Rilascerà il Trailer durante il Super Bowl

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La speranza per il fan della serie TV The Last of Us era quella di vedere il primo trailer durante il Super Bowl, che quest'anno si svolgerà il 13 febbraio. Probabilmente quella speranza può svanire in quanto, dagli ultimi dettagli, la rete HBO non avrà nulla da svelare durante l’importante evento americano.

In effetti sembra che il fattore pandemia, che ha ostacolato il rimbalzo al botteghino nazionale, abbia compresso alcuni studi quando si tratta di promuovere le loro liste davanti a un pubblico che può cancellare 90 milioni di spettatori.

La produzione dello show è in corso da diversi mesi e non è ancora stata confermata una data di debutto. L'attesa di un trailer, quindi, potrebbe essere più lunga del previsto.

Nel frattempo, sulla base delle nuove foto emerse di recente dal set, sembra che la produzione abbiano deciso di cambiare la sequenza temporale in cui si svolge questa narrazione.

Adattamento del pluripremiato videogioco di Naughty Dog, la serie TV The Last of Us si svolge venti anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un virus mortale. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto incallito, viene assunto per portare Ellie (Bella Ramsey), una giovane di 14 anni, fuori da un'opprimente zona di quarantena alla Fireflies, un'organizzazione alla ricerca di cure. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per la sopravvivenza.

Fonte: Comic Book