Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 01 luglio 2021

Nico Parker si unirà alla serie TV della HBO The Last of Us, adattamento del popolare videogioco. Si unirà ai già annunciati Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna, che appariranno rispettivamente nei panni di Joel, Ellie e Tommy. Parker interpreterà la figlia di Joel.

Dal creatore di Chernobyl Craig Mazin e Neil Druckmann, The Last of Us si svolge 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per far uscire di nascosto la quattordicenne Ellie da un'oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante poiché entrambi dovranno attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per sopravvivere.

Kantemir Balagov dirigerà il pilot, mentre Jasmila Žbanić e Ali Abbas dirigeranno la serie.

Per tutte le informazioni sull'inedita serie TV di HBO, visitate la sezione relativa!

Fonte: Deadline