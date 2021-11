Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 26 novembre 2021

Le riprese della serie TV The Last of Us sono nel pieno del lavoro. Negli ultimi giorni sono stati svelati diversi dettagli dell'adattamento del famoso videogioco come le foto dei protagonisti, o i video di ambientazioni.

Nelle ultime ore è stato condiviso un nuovo filmato girato sul set che regala ai fan la possibilità di dare una prima occhiata alla comunità di Jackson, nel Wyoming. Una location ben conosciuta dai giocatori del game targato Naughty Dog.

La clip girata a Canmore (Alberta), mostra la troupe sul set mentre riprende Tommy (Gabriel Luna), intento a parlare con Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey). Tutti e tre i protagonisti sono vestiti con abiti invernali pesanti come cappotti e stivali, mentre le comparse vestite in modo simile svolgono azioni marginali come raccogliere legna da ardere e trainare un carretto sulla neve.

#TheLastofUs filming today in Canmore.



🎥 Astromo038 pic.twitter.com/36r0akBVkM — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 18, 2021

Non vengono forniti dettagli sulla conversazione tra i personaggi ma si può vedere Joel quasi zoppicare. La versione HBO della contea di Jackson ricorda molto il modo in cui appariva in The Last of Us II del 2020.

Nella serie TV The Last of Us, oltre a Joel, Tommy e Ellie, ci sarà anche Tess (Anna Torv) e altri personaggi del primo e secondo videogioco.

Fonte: CBR