Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La fortunata serie TV post-apocalittica The Last of Us ha battuto il record con il suo finale della prima stagione, ottenendo ben 8,2 milioni di spettatori sui canali HBO - numero da capogiro che non fa altro che consolidare la sua posizione come uno dei progetti di maggior successo sulla rete.

Nonostante sia stato in competizione con la trasmissione degli Oscar, The Last of Us è riuscito a superare i già impressionanti 8,1 milioni di spettatori dell'episodio della settimana precedente. Il fenomenale successo dell'adattamento può essere attribuito alla sua straordinaria grafica, alla trama avvincente e alle eccezionali interpretazioni di Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Secondo HBO, The Last of Us è diventata una delle serie TV di maggior successo nella storia della rete, con un pubblico medio di circa 30,4 milioni di spettatori su tutte le piattaforme per i suoi primi sei episodi. La premiere ha attirato quasi 40 milioni di spettatori in tutto il mondo, consolidando il suo successo e rendendola la seconda più seguita della HBO, dietro solo allo spin-off de Il Trono di Spade, House of the Dragon.

Fonte: Heroic Hollywood